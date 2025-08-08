Детективи НАБУ стикаються з погрозами від представників інших силових органів

Керівник НАБУ Семен Кривонос заявив, що під час обшуку в правоохоронця іншого органу детективу Бюро пригрозили «відповіддю» на ці законні слідчі дії.

Про це він сказав на брифінгу в Медіацентрі Україна.

Він розповів, що напередодні до одного правоохоронця прийшли з обшуком у межах справи, що стосується корупції.

«Щоб ви розуміли настрої, зокрема як реагують на слідчі дії детективів, які відбувається законно на підставі ухвал. Зайшли до цього правоохоронця, почали його обшукувати, а він почав скалитися: “Ну що ж, чекайте “обратку”», — переповів директор НАБУ.

Кривонос пообіцяв фіксувати такі «натяки» та надсилати це, зокрема, керівникам цих правоохоронних органів.

Крім того, журналістка запитала його, чи побоюються нині підлеглі розслідувати якісь справи та чи зʼявилися «червоні лінії».

Очільник Бюро зауважив, що «ситуація дуже складна». Зокрема, це повʼязано з триманням під вартою двох співробітників НАБУ і проведенням невідкладних обшуків у детективів, яким у Telegram-каналах закидали незаконне збагачення, що є «проплаченими історіями».

«Тому детективи, звісно, розуміючи, що вони розслідують корупцію, можуть стикнутися з невідкладним обшуком, інспірованим нічим, бездоказовим тиском. І так, це дійсно впливає на колектив. Це наш виклик зараз — зберегти колектив, переконати, що вони мають рухатися вперед», — заявив Кривонос, додавши, що «ситуація поступово налагоджується».

Зранку 21 липня у працівників НАБУ та САП відбулися понад 70 обшуків. Після цього посадовця закритого підрозділу НАБУ «Д-2» Віктора Гусарова, якого запідозрили в шпигунстві на користь ФСБ рф, та одного з керівників детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова, якому закидають ведення незаконного бізнесу у рф, відправили під варту.

Глава СБУ Василь Малюк наполягав, що НАБУ треба «очиститися від російського впливу». У НАБУ ж зазначали: навіть якщо провина окремих працівників буде доведена, ці «випадки не можуть бути підставою для знищення антикорупційних органів».

Уже наступного дня після обшуків Верховна Рада ухвалила закон, який скасовує незалежність НАБУ та САП, а президент Володимир Зеленський надзвичайно швидко підписав його. Під тиском суспільства та міжнародних партнерів більшу частину цих змін було скасовано новим законом 31 липня.