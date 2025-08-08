﻿
Надзвичайні події

Стали відомі масштаби руйнувань після нічної атаки по Бучі

У Бучі (Київська область) пошкоджено близько 50 приватних будинків через російську атаку дронами в ніч на 8 серпня. Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник у своєму Telegram-каналі.

"Це будинки, які зазнали різних ступенів пошкоджень — від вибитих вікон і дверей до практично повної руйнації", — написав він.

Окрім приватних будинків, пошкоджено господарчі споруди, гаражі, дві недобудовані багатоповерхівки, гуртожиток, будівлю дитячого садка та 10 автомобілів.

Усі оперативні служби працюють на місцях, постраждалим надається допомога.

"Продовжуємо огляд будинків, і, на жаль, список пошкоджень збільшується. До відновлення вже залучили міжнародних партнерів, благодійні організації та представників українського бізнесу", — розповів Калашник.

Тих, хто не може через руйнування жити у себе вдома, поселять у модульному містечку.

Нагадаємо, у ніч на 8 серпня російські окупанти атакували населені пункти Київської області безпілотниками, виникли пожежі в приватному секторі. Постраждали троє жінок.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

Київська областьКиївщинаБучаІрпіньокупантирашистиМикола Калашник
