РФ може випробувати ядерну ракету уже найближчими днями, – The Barents Observer

У Росії можуть випробувати ядерну крилату ракету з реакторним двигуном уже найближчими днями. Йдеться про ракету "Буревісник" (Skyfall - за класифікацією НАТО). Про це повідомляє The Barents Observer із посиланням на супутникові знімки, NOTAM та рух суден і літаків.

З 7 по 12 серпня російські військові закрили повітряний простір над зоною завдовжки 500 км біля Нової Землі - арктичного архіпелагу, де проводять ядерні випробування ще з 1950-х років. Також чотири судна вийшли з бухти біля тестового майданчика Паньково до точок спостереження в Баренцевому морі. На авіабазі Рогачево зафіксовано два літаки "Росатому".

У вівторок, 5 серпня, над Баренцевим морем пролетів американський літак WC-135R Constant Phoenix, що фіксує радіоактивні ізотопи в атмосфері. Він застосовується для виявлення випробувань ядерної зброї.

Ракета "Буревісник" має ядерний двигун, що активується в повітрі. Її особливість - теоретично необмежена дальність польоту. Однак подібні випробування вже спричиняли аварії: у 2019-му вибух біля Нєнокс призвів до викиду радіації і загибелі кількох фахівців "Росатому".

Інформацію про випробування офіційно не підтверджено, але аналітики вважають, що запуск може відбутися з дня на день.