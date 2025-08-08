У волинському селі жителі заблокували й пошкодили транспорт ТЦК та СП

Вчора, 7 серпня, близько 16:30, у селі Соловичі Ковельського району під час оповіщення військовозобов’язаних військовослужбовці одного із районних ТЦК та СП області спільно з працівниками поліції зазнали нападу групи невстановлених осіб.

Про це повідомили у Волинському обласному ТЦК та СП.

"Під час перевірки документів один із місцевих жителів відмовився їх пред’явити та намагався втекти. У цей момент інший чоловік, який назвався старостою села, стрибнув на капот службового автомобіля та каменем розбив лобове скло. До інциденту приєдналася жінка, яка також завдавала ударів по транспорту. Ще один чоловік, озброєний металевим предметом (ймовірно, гайковим ключем), розбив бокові вікна та тричі вдарив водія по руці", - йдеться в повідомленні.

Згодом рух автомобіля було заблоковано іншими транспортними засобами, зокрема, вантажівками. Близько 10 осіб оточили службове авто та протягом кількох хвилин завдавали ударів транспортному засобу, перешкоджаючи виконанню службових обов’язків.

Відомості за цим фактом внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 350 КК України, одного фігуранта затримано в порядку ст. 208 КПК. Дії іншого фігуранта попередньо кваліфіковано за ст. 296 КК України.