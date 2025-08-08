﻿
Лукашенко натякнув що не збирається балотуватись на наступний президентський термін

Олександр Лукашенко в інтерв’ю журналу Time заявив, що не збирається балотуватись на наступний президентський термін, пише держінформагентство рб "БелТА". Водночас він пожартував, що "молодший за Трампа" і ще досить міцний.

"Я зараз вже не планую. Я, єдине, що можу собі дозволити десь для себе... Якщо Трампу скоро 80, і він пристойно виглядає — я молодший", – сказав Лукашенко. Додав також, що намагатиметься бути "міцнішим за Трампа".

Він знову повторив, що начебто був готовий не балотуватися і на попередніх виборах, але "довелося залишитися", бо люди попросили.

Лукашенко також відкинув чутки про передачу влади синові Миколі:

"Ні, він не наступник. Запитай у нього – ти можеш його сильно образити цим".

Він допустив, що майбутній президент Білорусі може проводити іншу політику, але наголосив, що це має бути "еволюційно", без "революційної ломки".

