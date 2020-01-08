Госавиаслужба проведет внеплановую проверку состояния безопасности полетов компании «Международные авиалинии Украины», самолет которой разбился в Тегеране. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщили ForUm’у в пресс-службе правителдьства.

«Мы сочувствуем семьям и близким погибших в авиакатастрофе Иране. Решением Госавиаслужбы полеты в воздушном пространстве Ирана запрещены украинским авиакомпаниям с 00.00 9.01.2020 - до выяснения причин катастрофы. Госавиаслужба проведет внеплановую проверку состояния безопасности полетов МАУ. Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний», - заявил он.

Глава министерства сообщил, что по предварительным данным, на рейс Тегеран-Киев было зарегистрировано 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Украинцев было 11. Это 9 членов экипажа и 2 пассажира. Большинство пассажиров на борту были граждане Канады, Ирана, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании. В аэропорту Борисполь работают психологи и медики для оказания помощи семьям погибших.

«Причины авиакатастрофы будут тщательно исследованы. Иранская национальная комиссия по расследованию катастрофы начала свою работу. Украинский посол и консул тесно взаимодействуют с авиационными властями Ирана с целью оперативного выяснения причин катастрофы и репатриации тел погибших украинцев. В Иран будет отправлена ​​группа для помощи в поисковой операции и специалисты для расследования причин катастрофы в составе пяти человек Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, двух специалистов Госавиаслужбы и трех представителей авиакомпании МАУ. Назвать причины трагедии можно будет только после проведенного официального расследования», - подчеркнул министр инфраструктуры Украины.

Авиакомпания МАУ сообщает, что самолет Boeing-737-800 NG был новый, производства 2016 и 6 января прошел последнее плановое техническое обслуживание.

Как сообщал ForUm, 8 января ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни разбился самолет Boeing-737 украинской авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев.

По данным СНБО, на указанный рейс зарегистрировались 168 человек. Также на борту находились 9 членов экипажа – граждане Украины.

Все пассажиры и члены экипажа погибли. Это – граждане 7 стран, среди них – 11 украинцев.

Офис генерального прокурора по сообщениям в СМИ начал досудебное расследование авиакатастрофы самолета.

С полуночи 9 января Украина прекращает полеты украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана.