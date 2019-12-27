Киевский апелляционный суд отправил бывшего народного депутата-свободовца Алексея Кайду под домашний арест за нападение на нардепа от «Слуги народа» Андрея Богданца. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«По результатам апелляционного рассмотрения апелляционные жалобы, поданные прокурором и стороной защиты, удовлетворены частично, постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева от 12 декабря 2019 отменено. Применена к подозреваемому мера пресечения в виде домашнего ареста в определенный период суток, а именно: 22:00 до 06:00 с запретом покидать место жительства без разрешения следователя, прокурора и суда до 12 февраля 2020 включительно», - говорится в сообщении.

Согласно ч. 5 ст. 194 УПК Украины на подозреваемого К. возложены обязанности, определенные постановлением.

Напомним, гражданин К. подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 346 («Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля») Уголовного кодекса Украины.

Ранее Печерский районный суд Киева по делу о драке в помещении Верховной Рады отпустил члена ВО «Свобода» и бывшего народного депутата седьмого созыва Алексея Кайду на поруки народных депутатов.

2 декабря полиция задержала Кайду по делу о драке в стенах Верховной Рады 11 декабря.

11 декабря после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между депутатом ВР от фракции «Слуга народа» Андреем Богданцом и нардепами 7-го созыва от «Свободы».

После этого Богданец был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга.

Партия «Слуга народа» считает нападение на Богданца сознательной провокацией.

По факту драки полиция открыла уголовное производство.