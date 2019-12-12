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Правоохранители задержали «свободовцев» Олега Куцина и Алексея Кайду за драку с депутатом от фракции «Слуга народа» Андреем Богданцом. Об этом сообщил лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок на своей странице в Facebook.

«Сегодня в 5 утра, в лучших кегебистских традициях, лица, которые называют себя правоохранителями, начали ломиться в квартиру Олега Куцина - командира добровольческой четы «Карпатская сечь» и Алексея Кайды, ветерана войны, народного депутата Украины VII созыва. Причина - заявление нардепа от СН Андрей Богданца. Того самого ранее судимого провокатора, который вчера получил отпор за хамство на заседании аграрного комитета», - написал он.

По его словам, Кайду пытаются забрать в Печерский райотдел полиции.

Напомним, 11 декабря после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между депутатом ВР от фракции «Слуга народа» Андреем Богданцом и нардепами 7-го созыва от «Свободы».

После этого Богданец был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга.

Партия «Слуга народа» считает нападение на Богданца сознательной провокацией

По факту драки полиция открыла уголовное производство.
ForUm

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