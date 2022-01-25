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Народный депутат Украины, покинувший недавно президентскую партию «Слуга народа», устроил потасовку на заседании земельной комиссии Одесского городского совета.

Как передает «Думская», народный избранник пытался прорваться на заседание, ключевым вопросом которого был отвод земли под санаторием Госпогранслужбы «Аркадия», что на Гагаринском плато.

С помощью группы поддержки он прошел в зал на втором этаже, где начал срывать заседание: бегать по столам и ломать мебель. В результате травмы разной степени тяжести получили несколько сотрудников городского совета и муниципальной безопасности.

Сейчас на месте работает полиция. В мэрию никого не пускают.

По данным полиции, в результате конфликта пострадали трое «муниципалов». На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Происшествие квалифицировали по ч.3 ст.296 УК - «хулиганство».

По обращению народного депутата Украины о препятствовании его депутатской деятельности и получении им в ходе схватки телесных повреждений в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по статье 351 (Препятствование деятельности народного депутата Украины и депутата местного совета) и 346 (Угроза или насилие в отношении государственного или ) Уголовного кодекса Украины.  
ForUm

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