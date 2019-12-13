Печерский районный суд Киева по делу о драке в помещении Верховной Рады отпустил члена ВО «Свобода» и бывшего народного депутата седьмого созыва Алексея Кайду на поруки народных депутатов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава ВО «Свобода» Олег Тягнибок.

Прокуратура в свою очередь, ходатайствовала об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 12 декабря полиция задержала Кайду по делу о драке в стенах Верховной Рады 11 декабря.

11 декабря после заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики произошла драка между депутатом ВР от фракции «Слуга народа» Андреем Богданцом и нардепами 7-го созыва от «Свободы».

После этого Богданец был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга.

Партия «Слуга народа» считает нападение на Богданца сознательной провокацией.

По факту драки полиция открыла уголовное производство.