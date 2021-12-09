6 декабря на въезде на территорию КНП «Александровская клиническая больница» произошел инцидент, во время которого пострадал охранник заведения. Об этом сообщается на странице больницы в Facebook.

Так, около 9:30 охранник при въезде на территорию больницы остановил автомобиль с д/н АА 5222 ІІ. На просьбу охранника сообщить о продолжительности пребывания авто на территории заведения водитель ответил, что не знает точного времени нахождения, и добавил: «Возможно, и целый день». На это охранник предложил водителю оставить автомобиль на специально отведенной парко-площадке, расположенной рядом с постом охраны.

Такой ответ возмутил водителя – и он начал всячески оскорблять охранника, угрожать тем, что он помощник депутата, и требовать пропустить его авто. Получив повторный отказ, водитель вышел из своего авто, схватился за стоявший рядом металлический стул и бросил его в охранника. В дальнейшем водитель нанес удары охраннику в область паха и голову. С целью самообороны охранник применил слезоточивый газ, что еще больше возмутило водителя, и он снова ударил охранника.

Камеры видеонаблюдения на месте инцидента отсутствуют, однако есть свидетели, которые рассказали о произошедших выше событиях и готовы дать показания работникам полиции.

«Следует обратить внимание, что распространенное видео инцидента не полно и не может дать объективного представления о ситуации, ведь оно начинается именно с того момента, когда возмущенный охранник пытается защититься и отреагировать на спровоцированную ситуацию», - заявили в больнице.

В дальнейшем водитель обратился в администрацию больницы и заявил, что нуждается в медицинской помощи. Больница немедленно отреагировала: в сопровождении представителя больницы водителя осмотрел врач-офтальмолог, также был сделан рентген кисти. От остальных предложенных медицинских услуг водитель отказался.

В сети Facebook размещен пост, где водитель утверждает, что ему не предоставили рентген снимки, однако эта информация не соответствует действительности, поскольку водитель предоставил расписку о получении оригиналов рентген снимков.

Охранник учреждения находится на лечении из-за тяжести состояния и в связи с многочисленными ушибами мягких тканей и внутренних органов.