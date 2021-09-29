Полиция задержала киевлянин, несколько раз ударившего незнакомца, который пытался совершить конфликт с работником АЗС. В результате потерпевший скончался до приезда «скорой», сообщает пресс-служба столичного главка.

В полицию по спецлинии 102 от врачей скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что на территории автозаправочной станции на проспекте Романа Шухевича умер 45-летний мужчина. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа.

Как рассказал начальник отделения следственного отдела Днепровского управления полиции Павел Шаламов, правоохранители установили, что пострадавший получил смертельные травмы во время конфликта с пассажиром такси.

«Мы выяснили, что выпивший мужчина начал приставать к оператору автозаправочной станции, который заправлял такси. В защиту работника из авто вышел пассажир и пытался успокоить мужчину. Между ними начался конфликт, в ходе которого пассажир такси несколько раз ударил оппонента в живот и по голове. В результате пострадавший упал на землю, а нарушитель сначала сел в такси и поехал, но впоследствии вернулся и вызвал «скорую». Прибыв, врачи констатировали смерть мужчины», – отметил он.

Полицейские задержали подозреваемого на месте происшествия в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался киевлянин 1995 года рождения, ранее не попадавший в поле зрения правоохранителей.

«Начато уголовное производство по части второй статьи 121 Уголовного кодекса Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. По согласованию с окружной прокуратурой следственные сообщили фигуранту о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. За содеянное мужчине грозит до десяти лет лишения свободы», - отметил капитан полиции.