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На заседании 26 декабря Переяславский райсуд не рассматривал продление меры пресечения подозреваемым в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова – рассматривались только вопросы отвода двух судей, сообщает hromadske.

Так, сначала судья Игорь Опанасюк удовлетворил ходатайство об отводе судьи Ярославы Керекезы, а потом сам взял отвод, потому дружит с одним из подозреваемых полицейских Владимиром Петровцем.

Прокурор отметил, что факт дружбы Опанасюка и Петровца ставит под сомнение решение Опанасюка об отводе судьи Керекезы.

В итоге суд решил направить материалы дела в Киевский апелляционный суд, который должен определить его подсудность. Продолжить рассмотрение в Переяслав-Хмельницком невозможно, потому что это могли делать только двое судей - Опанасюк и Керекеза, которых отвели.

Таким образом, апелляционный суд должен направить материалы дела в другой суд, который уже рассмотрит продление содержания под стражей троим подозреваемым. Сделать это необходимо до 31 декабря, поскольку в этот день истекает срок меры пресечения.

Адвокат семьи Тлявовых Александр Щербина заявил, что защита будет делать все, чтобы успеть продолжить подозреваемым содержание под стражей. Если сделать это не успеют - все подозреваемые в убийстве Кирилла Тлявова выйдут на свободу.

Со своей стороны, адвокат подозреваемого Ивана Приходько Виктор Чевгуз отверг обвинения стороны защиты в затягивании дела – он напомнил, что ходатайство о продлении содержания под стражей прокуратура направила в суд 26 декабря – за 5 дней до того, как пройдет срок действующего меры пресечения.

«Почему они не подали ходатайство за 10 дней за 15?» - сказал он.

26 декабря во Переяславском районном суде началось подготовительное заседание по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. В зал суда из СИЗО привезли подозреваемых Владимира Петровца, Ивана Приходько и Дмитрия Кривошея. Еще один несовершеннолетний подозреваемый, который находится под ночным домашним арестом, пришел в суд в сопровождении матери.

В итоге кроме отвода двух судей на заседании никакие другие вопросы рассмотрели.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий в Киевской области родители нашли своего пятилетнего сына Кирилла Тлявова на улице. Он был весь в крови. Когда они обратились в больницу, у малыша обнаружили пулевое ранение в голову. 

Позже задержали  двух полицейских, которых подозревают в стрельбе в пятилетнего ребенка.

3 июня мальчик умер в больнице Киева.

После этого следователи ГБР сообщили им об изменении подозрения

4 июня Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога полицейским Ивану Приходько и Владимиру Петровцу, подозреваемым в умышленном убийстве 5-летнего мальчика. Их также уволили со службы.

5 ноября сообщено окончательные подозрения участникам трагического события.
ForUm

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