Голосеевский районный суд Киева продлил на 2 месяца арест подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на адвоката подозреваемого полицейского Ивана Приходько Виктора Чевгуза.

Суд продлил арест полицейскому без права внесения залога, еще одному полицейскому Владимиру Петровцу и гражданскому Дмитрию Кривошее суд дал возможность внесения 280 тыс. гривен залога.

Также суд сменил домашний арест четвертого подозреваемому по делу, несовершеннолетнего ученика 11-го класса, на личное обязательство.

Адвокат сообщил, что меры пресечения подозреваемым были продлены до 28 февраля включительно, а заседание суда проходило 30 декабря.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий в Киевской области родители нашли своего пятилетнего сына Кирилла Тлявова на улице. Он был весь в крови. Когда они обратились в больницу, у малыша обнаружили пулевое ранение в голову.

Позже задержали двух полицейских, которых подозревают в стрельбе в пятилетнего ребенка.

3 июня мальчик умер в больнице Киева.

После этого следователи ГБР сообщили им об изменении подозрения.

4 июня Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога полицейским Ивану Приходько и Владимиру Петровцу, подозреваемым в умышленном убийстве 5-летнего мальчика. Их также уволили со службы.

5 ноября сообщено окончательные подозрения участникам трагического события.