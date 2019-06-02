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Глава Нацполиции Сергей Князев заявил о задержании двух полицейских, которых подозревают в стрельбе в пятилетнего ребенка в Переяславе-Хмельницком Киевской области.

Он сообщил, что полицейские, которые подозреваются в стрельбе в ребенка, были пьяные.

«Сейчас они находятся в отделении полиции, где с ними проводят первоочередные следственные действия. В дальнейшем все собранные доказательства и показания будут переданы по подследственности в ГБР», — заявил Князев.

Он также отметил, что раненный ребенок был отправлен в госпиталь в Киев.

Ранее сообщалось, что следователи теруправления ГБР в г. Киеве расследуют уголовное производство по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений работниками Переяслав-Хмельницкого ГУ НП в Киевской области 5-летнему мальчику.
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