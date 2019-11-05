По делу гибели 5-летнего Кирилла Тлявова на Киевщине инспектору полиции сегодня объявлено подозрение в убийстве по неосторожности. Об этом на брифинге сообщил директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба, передает УНИАН.

«Сегодня инспектору полиции объявлено подозрение в убийстве, совершенном по неосторожности», – сказал он.

По словам Трубы, инспектор полиции стрелял по мишени, расположенной перед лесополосой, и не видел домов, которые находились за ней, а также не видел детей.



«Но он осознавал, что он стреляет из огнестрельного оружия. Он осознавал, что он нарушает закон, и он мог предположить, что в результате его действий могли пострадать другие люди», – подчеркнул директор ГБР и напомнил, что расстояние между инспектором и мальчиком было 80 метров.

По словам Трубы, мальчика доставили в районную больницу в 16:00, но врачи обнаружили пулю только в 23:30. «Подозреваемые не знали, что попали в ребенка и поехали развлекаться, в том числе и в ночных заведениях», – сказал он.

Труба отметил, что всем 4 фигурантам дела об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова на Киевщине сегодня объявлены окончательные подозрения. «Всем четырем участникам, а именно, на данный момент они уже имеют у нас статус подозреваемых, объявлены окончательные подозрения в следующих преступлениях: это грубое нарушение общественного порядка, которое сопровождалось особой дерзостью, совершенное группой лиц, с использованием огнестрельного оружия, а также в хранении огнестрельного оружия и боевых припасов без предусмотренного законом разрешения», – сказал директор ГБР.

Труба заметил, что по этому делу досудебное расследование длилось 5 месяцев. За это время было проведено 20 экспертиз, 53 допроса свидетелей и подозреваемых, 41 обыск, 66 негласных следственных (розыскных) действий, 9 осмотров места происшествия.

«Мы получили материалы из всех видеокамер города. Для того, чтобы найти оружие, мы провели осмотры и обследования всех заброшенных зданий, а также всех водоемов», – добавил он.

Директор ГБР напомнил, что участниками этих событий были трое взрослых людей, двое из которых - правоохранители - инспектор и полицейский Переяслав-Хмельницкого отдела полиции ГУ Нацполиции в Киевской области. Четвертый участник - несовершеннолетний - 16-летний сын полицейского.

Также Труба добавил, что оружие, из которого убили Кирилла, так и не нашли.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий в Киевской области родители нашли своего пятилетнего сына Кирилла Тлявова на улице. Он был весь в крови. Когда они обратились в больницу, у малыша обнаружили пулевое ранение в голову.

Позже задержали двух полицейских, которых подозревают в стрельбе в пятилетнего ребенка.

3 июня мальчик умер в больнице Киева.

После этого следователи ГБР сообщили им об изменении подозрения.

4 июня Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога полицейским Ивану Приходько и Владимиру Петровцу, подозреваемым в умышленном убийстве 5-летнего мальчика. Их также уволили со службы.

17 июля ГБР объявило третье подозрение в деле об убийстве Тлявова.