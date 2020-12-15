Подозреваемый в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова будет доставлен в суд для избрания меры пресечения. Очередное судебное заседание должно было состояться вчера, 14 декабря, но было перенесено на среду, 16 декабря, сообщила пресс-служба полиции.

В то же время судья запретил судебной охране впускать фигуранта в помещение суда.

Судебный процесс по убийству 5-летнего Кирилла Тлявова, которое произошло 31 мая 2019 в Киевской области, продолжается в Переяслав-Хмельницком районном суде. У подсудимого 16 декабря завершается избранная мера пресечения – содержание под стражей. Поэтому сторона обвинения подала соответствующие ходатайства на продление меры пресечения, сообщила пресс-служба полиции.

Однако 10 декабря стало известно, что подозреваемый заболел коронавирусом. Его госпитализировали в Переяславскую центральную районную больницу.

Учитывая стабильно нормальные показатели температуры тела и сатурации, было принято решение доставить подозреваемого на судебное заседание 14 декабря. Полицейские, надев медицинские защитные костюмы и средства индивидуальной защиты, доставили подсудимого в помещение суда. Фигурант также был одет в необходимые средства защиты для полного исключения возможного распространения инфекции. Но суд принял решение о переносе судебного заседания по избранию меры пресечения на 16 декабря. Кроме того, запретил судебной охране впускать подозреваемого в помещение суда.

От участия в заседании в онлайн-формате сторона защиты отказалась. Полицейские сопровождали фигуранта в больницу и взяли палату под круглосуточную охрану.

Завтра, 16 декабря, полицейские повторно доставят подозреваемого в суд с учетом всех необходимых требований защиты для предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

Полиция повторно напоминает, что срок меры пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого в убийстве завершается 16 декабря этого года. И если не состоится судебное заседание, на котором будет принято решение о следующем мера пресечения, фигурант фактически будет свободен в своих действиях. Поэтому для того, чтобы не допустить такого развития событий, полицейские прилагают все усилия, чтобы фигурант прибыл на судебное заседание.

Напомним, 31 мая 2019 в городе Переяслав-Хмельницкий в Киевской области родители нашли своего пятилетнего сына Кирилла Тлявова на улице. Он был весь в крови. Когда они обратились в больницу, у малыша обнаружили пулевое ранение в голову.

Позже задержали двух полицейских, которых подозревают в стрельбе в пятилетнего ребенка.

3 июня мальчик умер в больнице Киева.

После этого следователи ГБР сообщили им об изменении подозрения.

4 июня Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога полицейским Ивану Приходько и Владимиру Петровцу, подозреваемым в умышленном убийстве 5-летнего мальчика. Их также уволили со службы.

5 ноября сообщено окончательные подозрения участникам трагического события.