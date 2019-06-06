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Полицейские, подозреваемые в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, уволены со службы.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на представителя Национальной полиции Ярослава Тракало.

Он отметил, что это самое тяжкое дисциплинарное взыскание, которое можно было сделать в этой ситуации до завершения досудебного расследования.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий в Киевской области родители нашли своего пятилетнего сына Кирилла Тлявова на улице. Он был весь в крови. Когда они обратились в больницу, у малыша обнаружили пулевое ранение в голову. 

Позже задержали  двух полицейских, которых подозревают в стрельбе в пятилетнего ребенка.

3 июня мальчик умер в больнице Киева.

После этого следователи ГБР сообщили им об изменении подозрения

4 июня Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога полицейским Ивану Приходько и Владимиру Петровцу, подозреваемым в умышленном убийстве 5-летнего мальчика. 

Следователи проверяют версию о том, что выстрелить в ребенка мог 14-летний сын подозреваемого полицейского Петровца.
ForUm

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