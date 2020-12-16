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Суд продлил срок меры пресечения для обвиняемого в убийстве по неосторожности 5-летнего Кирилла Тлявова еще на 60 дней – до 16 февраля 2021 года, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

«Прокуратура заблаговременно подала все ходатайства и сделала все возможное для того, чтобы оно было рассмотрено. Однако на прошлой неделе обвиняемый был госпитализирован в спецпалату Переяслав-Хмельницкой районной больницы, и диагностирована коронавирусная болезнь. Накануне судебного заседания 14 декабря он отказался от лечения без присутствия адвоката, а утром понедельника оценить его состояние было невозможно из-за отказа от осмотра и его препятствование в доступе в палату. В результате в судебное заседание 14 декабря экс-полицейского доставили конвоем», - написала она в Facebook.

При этом во время конвоирования он сопротивлялся и отказывался добровольно перемещаться.

Заседание отложили для выяснения состояния здоровья обвиняемого. Врач, который его же осмотрел, констатировал, несколько повышенные температуру и давление. После этого при попытке завести обвиняемого в зал суда служба судебной охраны не допустила его якобы из-за его диагноза. Суд отказал в удовлетворении ходатайства прокурора о проведении обвиняемому принудительного повторного теста на COVID-19. Также во время судебного разбирательства в понедельник ухудшилось состояние здоровья законного представителя несовершеннолетнего обвиняемого.

Суд решил отложить заседание, однако не на 15 декабря, как хлопотал прокурор, а на последний день действия меры пресечения - 16 декабря.

«Несмотря на все перипетии, обвиняемый остался под стражей. Сейчас он находиться в спецпалате больнице, после выписки - вернется в следственный изолятор», - отмеила Венедиктова.

Напомним, 31 мая 2019 в городе Переяслав-Хмельницкий в Киевской области родители нашли своего пятилетнего сына Кирилла Тлявова на улице. Он был весь в крови. Когда они обратились в больницу, у малыша обнаружили пулевое ранение в голову. 

Позже задержали  двух полицейских, которых подозревают в стрельбе в пятилетнего ребенка.

3 июня мальчик умер в больнице Киева.

После этого следователи ГБР сообщили им об изменении подозрения

4 июня Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца без возможности внесения залога полицейским Ивану Приходько и Владимиру Петровцу, подозреваемым в умышленном убийстве 5-летнего мальчика. Их также уволили со службы.

5 ноября сообщено окончательные подозрения участникам трагического события.
ForUm

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