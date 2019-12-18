Информация о несоответствии результатов проведенных экспертиз по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета не соответствует действительности, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В ведомстве отметили, что сведения о вероятной противоречивости результатов некоторых экспертиз появились накануне в СМИ. В свою очередь следствие отмечает недопущение искажения и распространение недостоверных данных в информпространстве.

«Эксперт из Великобритании Иван Бирч еще до назначения экспертизы определял как пригодное для исследования видео, изъятое с камер наблюдения на месте взрыва авто Павла Шеремета. Для проведения этого анализа ему предоставили ограниченный фрагмент видео. Просмотрев его, Бирч предварительно предположил, что все изображенные женщины на видео могут быть одним и тем же лицом», – говорится в сообщении.

«Однако когда следователи получили достаточное количество видеозаписей из нескольких камер, на которых были зафиксированы возможные организаторы и исполнители преступления, назначили необходимые экспертизы. Проводили их специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз, которые официально привлекли к исследованиям Ивана Бирча. В официальных выводах эксперты указывают на то, что на записях фигурировали разные женщины. Эти результаты исследований приобщены к материалам уголовного производства и стали частью доказательной базы», – подчеркнули в полиции.

По данным правоохранителей, следователи предоставили стороне защиты разрешение на ознакомление с материалами уголовного производства в части, которая не повредит досудебному расследованию.

Национальная полиция Украина призывает стороны уголовного процесса, журналистов и общественность не искажать озвученную ранее официальную информацию о расследовании этого резонансного убийства.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие по делу об убийстве журналиста подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Антоненко, Кузьменко и Дугарь вручены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 14 декабря на два месяца арестовал Антоненко и Кузьменко без возможности внесения залога.