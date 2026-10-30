Внаслідок російської атаки на Київ одна людина загинула і одна постраждала

Увечері 29 жовтня російські загарбники атакували Київ балістикою.

У Дарницькому районі влучання у складські будівлі, є пожежа.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Дніпровському районі горять уламки ракети в дворі одного з житлових комплексів. За іншою адресою вибуховою хвилею повибивало вікна в житловому будинку.

У Дніпровському районі, де уламки ракети впали біля житлового комплексу, частково зруйнована будівля магазину. Виникло загоряння, пожежу локалізували.

В Оболонському районі уламки БпЛА впали на відкритій території, внаслідок чого сталося загоряння.

У Дніпровському районі загинув чоловік та дістала поранення 35-річна мешканка житлового комплексу.

Внаслідок російських обстрілів були пошкоджені житлові багатоповерхівки, автомобілі, АЗС, ресторан, медзаклад і складське приміщення.

Фото: ДСНС.