Екссуддю, який збив нацгвардійця на блокпосту, засудили до дев’яти років

Святошинський районний суд Києва засудив колишнього суддю Олексія Тандира до дев’яти років позбавлення волі у справі про смертельну ДТП, у якій загинув військовослужбовець Національної гвардії України Вадим Бондаренко. Також суд зобов’язав його виплатити потерпілим 40 млн грн матеріальної та моральної шкоди.

Про це 29 жовтня повідомили Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань.

Суд визнав Тандира винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть людини, інформує Радіо Свобода.

За даними ОГП, розгляд справи супроводжувався спробами затягнути процес. Через клопотання захисту не відбулося понад 50 судових засідань, було заявлено понад 30 відводів судді та прокурору. Тандир також намагався домогтися звільнення з-під варти через мобілізацію, однак суд відхилив це клопотання.

У ДБР повідомили, що під час розслідування провели 18 експертиз, зокрема судово-медичні, хімічні та автотехнічні. Вони підтвердили, що на момент аварії водій був напідпитку, значно перевищив швидкість і порушив вимоги дорожніх знаків. Слідчі також задокументували спроби спотворити відібрані біологічні зразки, щоб приховати стан сп’яніння.

ДТП сталася в ніч на 26 травня 2023 року на блокпосту в Києві. Тоді голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка, який загинув на місці.

Після аварії Тандир заперечував, що перебував у стані алкогольного сп’яніння. У серпні 2023 року ДБР завершило досудове розслідування та передало справу до суду. У серпні 2024 року Вища рада правосуддя звільнила Тандира з посади судді.

У травні 2026 року ДБР також повідомило йому про підозру у причетності до схеми привласнення квартир померлих.