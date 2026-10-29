США затримують постачання ракет для Patriot - ЗМІ

Сполучені Штати затримують постачання Україні ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем протиповітряної оборони Patriot, призначених, зокрема, для знищення балістичних ракет. Водночас старіші ракети PAC-2 продовжують надходити.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на неназване джерело в НАТО.

За словами співрозмовника видання, ракети PAC-2, які використовують переважно для перехоплення літаків і крилатих ракет, постачають у межах ініціативи PURL — переліку пріоритетних потреб України.

Питання затримки постачання PAC-3 обговорюють на високому політичному рівні. Однак наразі невідомо, коли ситуація зміниться.

Раніше видання Kyiv Independent і The Washington Post із посиланням на українських та американських посадовців повідомляли, що міністр оборони США Піт Гегсет не погоджує постачання Україні значної партії ракет для Patriot, які вже оплатили союзники.

Президент України Володимир Зеленський також заявляв про гострий дефіцит таких боєприпасів. За його словами, у перші кілька днів війни проти Ірану США та країни Близького Сходу використали понад 2 тисячі ракет Patriot, тоді як Україна за попередні 90 днів отримала від партнерів лише 24 ракети.

«Ми не плачемо й не кричимо, але це дуже важливо. Кожна ракета важлива», — наголошував Зеленський.