ZDOROVI розширюють підтримку прифронтових громад: до проєкту DoS долучився новий партнер

БО БФ «Фріда» стане четвертим субпартнером ZDOROVI у межах проєкту спрямованого на підтримку людей, які постраждали внаслідок війни, та посилення спроможності громад у сфері медицини, соціальних послуг і реагування на кризові ситуації. У межах активностей забезпечуватиме доступ мешканців прифронтових і віддалених громад до спеціалізованої медичної допомоги.

В Україні триває реалізація проєкту «Комплексні послуги захисту постраждалого від бойових дій цивільного населення й покращення навичок стійкості працівників, які приходять на допомогу першими», спрямованого на посилення доступу населення до медичної допомоги та підтримку закладів охорони здоров’я у громадах, які найбільше постраждали від війни. Це партнерський проєкт, який реалізується ZDOROVI за координації БФ «Право на захист».

«Для ZDOROVI важливо, щоб підтримка прифронтових громад не обмежувалася допомогою окремим медичним закладам. Люди мають отримувати необхідну медичну допомогу навіть тоді, коли через бойові дії, відстань або нестачу фахівців доступ до лікарів стає складним. Саме тому в межах проєкту DoS ми об’єднуємо зусилля з різними партнерськими організаціями, кожна з яких має власну експертизу та можливості реагувати на конкретні потреби. Залучення БФ «Фріда» дозволить розширити цю підтримку та наблизити спеціалізовану медичну допомогу до людей, які її потребують. Для нас це приклад того, як партнерство допомагає знаходити практичні відповіді на виклики, спричинені війною», — зазначає засновниця та директорка ZDOROVI.

У межах проєкту ZDOROVI працюють із локальними організаціями, які забезпечують різні напрями медичної підтримки відповідно до потреб громад.

Попередньо ZDOROVI підписали три грантові угоди з БФ «Благомай», «Місія Харків» та Nova Ukraine. Партнери реалізують різні компоненти проєкту — від забезпечення медичних закладів необхідними наборами та ресурсами до підтримки перинатальних центрів, дитячих лікарень та інших закладів медичної допомоги.

Тепер до проєкту долучається БО БФ «Фріда», яка відповідатиме за окремий напрям — організацію роботи мобільних команд вузькопрофільних лікарів у прифронтових та віддалених громадах. Ще одним напрямом стане закупівля засобів радіозв’язку для автомобілів швидкої медичної допомоги, що сприятиме покращенню комунікації та оперативності роботи екстрених медичних служб.

Це дозволить розширити підтримку для людей, які через бойові дії, віддаленість громад, пошкоджену інфраструктуру або нестачу медичних фахівців мають обмежений доступ до спеціалізованої допомоги.

Протягом чотирьох місяців мобільні команди «Фріди» працюватимуть у Сумській, Миколаївській, Харківській та Дніпропетровській областях. Конкретні громади визначатимуться на основі оцінки актуальних медичних потреб.

Загалом планується близько 36 виїзних місій. До складу кожної команди входитимуть п’ять лікарів вузьких спеціальностей, медична сестра та водій.

Фахівці надаватимуть мешканцям громад спеціалізовані консультації, проводитимуть медичні огляди, діагностику та базові інструментальні дослідження, зокрема ЕКГ.

Особливу увагу приділятимуть людям старшого віку, людям із хронічними захворюваннями та інвалідністю, маломобільним пацієнтам, а також іншим мешканцям громад, які через війну втратили або суттєво обмежили доступ до вторинної медичної допомоги.

Важливо, що склад кожної мобільної команди формуватиметься не за універсальним принципом, а відповідно до конкретного запиту громади. Перед виїздом команда оцінюватиме медичні потреби населення, координуватиме роботу з місцевою владою та медичними закладами й визначатиме необхідних спеціалістів.

«Важливо, щоб медична допомога в прифронтових і віддалених громадах відповідала реальним потребам людей. Тому мобільні команди «Фріди» формуватимуться з урахуванням запитів конкретних громад: перед виїздом оцінюватимуть потреби населення та координуватимуть роботу з місцевою владою і медичними закладами. Це дозволить залучати саме тих вузькопрофільних спеціалістів, консультації яких найбільш необхідні на місці. Такий підхід особливо важливий для людей старшого віку, пацієнтів із хронічними захворюваннями, людей з інвалідністю та тих, кому складно самостійно дістатися до медичного закладу. Наша мета — зробити спеціалізовану допомогу доступнішою там, де через війну отримати її найскладніше», — запевняє керівниця Health-напрямку проєкту \ керівниця проєкту Ганна Галан.

Для прифронтових територій доступ до вузькопрофільного спеціаліста часто залежить не лише від наявності лікаря, а й від можливості фізично дістатися до медичного закладу. Саме тому мобільний формат дозволяє наближати спеціалізовану допомогу безпосередньо до людей.

Розширення партнерської мережі в межах проєкту дозволяє ZDOROVI одночасно працювати на кількох рівнях — підтримувати медичні заклади, забезпечувати їх необхідними ресурсами та наближати медичні послуги до населення.

Залучення нового субпартнера — ще один крок до того, щоб медична допомога залишалася доступною навіть у громадах, де через війну звичні маршрути отримання медичних послуг більше не працюють.

ZDOROVI продовжують об’єднувати ресурси, експертизу та спроможність партнерських організацій, щоб відповідати на конкретні потреби людей і медичної системи в постраждалих від війни регіонах України.

Проєкт реалізується завдяки щедрій підтримці Уряду Сполучених Штатів Америки. Відповідальність за зміст несе БО «БФ “НАГД” ЗДОРОВІ і він не обов’язково відображає погляди Уряду Сполучених Штатів Америки.