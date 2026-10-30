У Дніпрі почався блекаут

У Дніпрі та області через пошкодження, спричинені російськими атаками, вранці 30 жовтня було введено екстрені відключення електроенергії.

"За командою Укренерго застосовані екстрені відключення в місті Дніпрі, прилеглих до обласного центру районах та в частині Павлоградського району", - повідомляє ДТЕК.

На Дніпропетровщині серйозно пошкоджено обладнання внаслідок російських атак 29 жовтня.

Голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа написав, що Дніпро знову знеструмлений, оскільки енергосистема не витримує навантаження.

Живлення метрополітену частково відновили. Інтервал руху поїздів становить 16 хвилин.

Відновлювальні роботи продовжуються.

Фото: ДТЕК.