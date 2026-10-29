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Полiтика

Верховна Рада вимагає від світу не визнавати вибори до Держдуми Росії

Верховна Рада вимагає від світу не визнавати вибори до Держдуми Росії

Верховна Рада 29 жовтня підтримала звернення до міжнародних організацій і держав світу із закликом не визнавати так звані вибори до Державної думи Росії, зокрема на тимчасово окупованих територіях України.

Про це йдеться в картці законопроєкту №16091 на сайті парламенту.

Звернення адресоване ООН, Європейському парламенту, Парламентській асамблеї Ради Європи, Парламентській асамблеї НАТО, Парламентській асамблеї ОБСЄ, Парламентській асамблеї ГУАМ, а також главам держав, парламентам та урядам країн світу.

У документі наголошується, що проведення Росією виборів на тимчасово окупованих територіях України є незаконним і порушує суверенітет та територіальну цілісність української держави.

Законопроєкт зареєстрували 21 вересня. Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва схвалив його 26 жовтня.

Вибори до Держдуми Росії відбулися 18–20 вересня. Це були перші парламентські вибори в Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Напередодні голосування кремлівський лідер Владімір Путін у відеозверненні закликав росіян взяти участь у виборах, заявивши, що це нібито допоможе Росії перемогти у війні.

Виборчий процес супроводжувався інцидентами в російських регіонах. За повідомленнями медіа, через атаки українських безпілотників виникали проблеми з роботою виборчих дільниць. Зокрема, голова Центральної виборчої комісії Росії заявила, що в Краснодарському краї одну з дільниць довелося перенести після того, як падіння безпілотника пошкодило вікна.

Крім того, з виборів зняли партію «Яблуко» — єдину політичну силу серед тих, що мали бути в бюлетені, яка виступала за якнайшвидше завершення війни Росії проти України.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

вибориДерждумаВРУТОТВерховна Рада України
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