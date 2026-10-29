Верховна Рада вимагає від світу не визнавати вибори до Держдуми Росії

Верховна Рада 29 жовтня підтримала звернення до міжнародних організацій і держав світу із закликом не визнавати так звані вибори до Державної думи Росії, зокрема на тимчасово окупованих територіях України.

Про це йдеться в картці законопроєкту №16091 на сайті парламенту.

Звернення адресоване ООН, Європейському парламенту, Парламентській асамблеї Ради Європи, Парламентській асамблеї НАТО, Парламентській асамблеї ОБСЄ, Парламентській асамблеї ГУАМ, а також главам держав, парламентам та урядам країн світу.

У документі наголошується, що проведення Росією виборів на тимчасово окупованих територіях України є незаконним і порушує суверенітет та територіальну цілісність української держави.

Законопроєкт зареєстрували 21 вересня. Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва схвалив його 26 жовтня.

Вибори до Держдуми Росії відбулися 18–20 вересня. Це були перші парламентські вибори в Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Напередодні голосування кремлівський лідер Владімір Путін у відеозверненні закликав росіян взяти участь у виборах, заявивши, що це нібито допоможе Росії перемогти у війні.

Виборчий процес супроводжувався інцидентами в російських регіонах. За повідомленнями медіа, через атаки українських безпілотників виникали проблеми з роботою виборчих дільниць. Зокрема, голова Центральної виборчої комісії Росії заявила, що в Краснодарському краї одну з дільниць довелося перенести після того, як падіння безпілотника пошкодило вікна.

Крім того, з виборів зняли партію «Яблуко» — єдину політичну силу серед тих, що мали бути в бюлетені, яка виступала за якнайшвидше завершення війни Росії проти України.