До України екстрадували підозрюваного у вимаганні та зґвалтуванні

У Польщі затримали одного з лідерів злочинного угруповання, учасники якого вимагали гроші в мешканців Чернігівщини за неіснуючі борги, погрожуючи фізичною розправою та застосовуючи насильство. Підозрюваний переховувався за кордоном із 2023 року й перебував у міжнародному розшуку.

Про це повідомила Чернігівська обласна прокуратура.

За даними слідства, до складу угруповання входили восьмеро осіб. Вони вимагали гроші у громадян, посилаючись на вигадані борги, а в разі відмови платити погрожували потерпілим і застосовували до них фізичне насильство.

У жовтні 2026 року за сприяння Чернігівської обласної прокуратури компетентні органи Польщі екстрадували підозрюваного до України.

Йому інкримінують вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану, а також зґвалтування, вчинене організованою групою. Йдеться про ч. 4 ст. 189 та ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України.