Державний борг України сягнув рекордних масштабів

Державний борг України за час повномасштабної війни більш ніж подвоївся і восени 2026 року перевищив 212 млрд доларів. Найбільшим кредитором країни став Європейський Союз, якому Україна винна майже 61,9 млрд доларів. Водночас структура запозичень суттєво змінилася: основна частина боргових зобов'язань тепер припадає на зовнішніх кредиторів.

У січні 2022 року, напередодні російського вторгнення, сукупний державний і гарантований державою борг становив близько 95,4 млрд доларів. Станом на осінь 2026 року цей показник зріс до 212,6 млрд доларів, або понад 9,5 трлн гривень.

Найбільшим кредитором України є Європейський Союз. Боргові зобов'язання перед ним становлять майже 61,9 млрд доларів. Фінансова допомога ЄС залишається одним із ключових джерел підтримки українського бюджету під час війни.

На другому місці за обсягом фінансування перебувають позики в межах програми ERA (Extraordinary Revenue Acceleration), забезпечені майбутніми доходами від заморожених російських активів. Їхній обсяг сягає майже 19,8 млрд доларів.

Серед інших великих кредиторів України:

- Міжнародний банк реконструкції та розвитку — близько 19 млрд доларів;

- Міжнародний валютний фонд — приблизно 14,4 млрд доларів;

- уряди Японії, Канади та інших країн G7 — майже 7,9 млрд доларів;

- іноземні банки та фінансові установи — близько 2,4 млрд доларів.

Водночас за роки повномасштабної війни суттєво змінилося співвідношення зовнішнього та внутрішнього боргу.

Якщо в січні 2022 року зовнішні зобов'язання становили приблизно 47,4 млрд доларів, а внутрішні — 36,9 млрд доларів, то у 2026 році зовнішній борг зріс до 162,5 млрд доларів. Внутрішній становить близько 44,5 млрд доларів.

Попри значне збільшення боргового навантаження, умови залучення коштів стали більш сприятливими для України. Значну частину фінансування надали на пільгових умовах — із тривалими термінами погашення та нижчими від ринкових процентними ставками.

Це дозволило державі підтримувати бюджетні видатки, фінансувати соціальні виплати та покривати потреби оборони, не вдаючись до масштабних комерційних запозичень на міжнародних ринках.

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