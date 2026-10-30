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Війна

Дрони атакували НПЗ у РФ

Дрони атакували НПЗ у РФ

У Новокуйбишевську Самарської області Росії горить НПЗ після атаки дронів.

В Новокуйбишевську горить нафтопереробний завод, який виробляє реактивне паливо для потреб російських окупантів. Раніше в регіоні оголосили про безпілотну небезпеку і закрили аеропорт, повідомляє Exilenova+.

Вранці 30 листопада мешканці Новокуйбишевська повідомили про вибухи і роботу ППО. Офіційно про безпілотну небезпеку у регіоні оголосили близько 6-ї ранку, на той момент атака вже тривала.

АТ "Новокуйбишевський нафтопереробний завод" входить до групи ПАТ "НК "Роснефть" з 2007 року. Його виробнича потужність становить близько 8,8 млн тонн нафти на рік.

НПЗ виробляє понад 20–30 видів нафтопродуктів, зокрема автомобільні бензини та дизельне паливо стандарту "Євро-5", реактивне паливо (для ВКС РФ), бітуми та нафтовий кокс.

Фото: Exilenova+.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

РосіяНПЗУкраїнавійнадрони
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