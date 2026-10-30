Ракети для України зависли у Вашингтоні

Союзники по НАТО побоюються, що Україна не отримає американські ракети-перехоплювачі для систем Patriot до проміжних виборів у США 3 листопада. Деякі співрозмовники припускають, що Дональд Трамп може використовувати затримку постачань як інструмент тиску на Київ, щоб схилити українську владу до мирної угоди з територіальними поступками, повідомляє Euronews із посиланням на джерела в Альянсі.

За словами співрозмовників видання, ситуація з постачанням перехоплювачів залишається непередбачуваною. Союзники не знають, чи схвалить Вашингтон передання додаткових ракет і коли вони можуть надійти.

Президент Володимир Зеленський раніше заявляв, що Україна продовжує чекати на рішення міністра оборони США Піта Гегсета щодо додаткових перехоплювачів.

Джерела Euronews стверджують, що Вашингтон розчарований відсутністю прогресу в завершенні війни та прагне якнайшвидшого припинення бойових дій. Один зі співрозмовників назвав війну «каменем у черевику» для американської адміністрації.

Проблему ускладнює дефіцит ракет. За словами Зеленського, лише за два тижні Росія випустила по Києву та області понад 100 балістичних ракет. Водночас, за оцінками, наведеними виданням, США виробляють близько 60–65 перехоплювачів Patriot на місяць. Ці боєприпаси також потрібні американським союзникам на Близькому Сході.

Додатковим чинником стала війна США проти Ірану. За даними Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), американські запаси перехоплювачів Patriot та інших боєприпасів під час конфлікту суттєво скоротилися. Вартість одного перехоплювача PAC-3 перевищує 4 млн доларів, а його виробництво може тривати близько двох років.

Колишній посол США при НАТО Курт Волкер припустив, що затримки можуть бути пов'язані з потребою Вашингтона зберегти запаси ракет на випадок відновлення масштабних бойових дій проти Ірану. За його словами, європейські країни вже придбали ракети Patriot для України, але вони досі не доставлені.

Тим часом генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників передавати Україні власні системи Patriot. Однак Греція та Іспанія, які, за даними джерел, мають запаси ракет PAC-2, поки не відгукнулися на цей заклик.

Також затрималося ліцензійне виробництво ракет Patriot в Україні, про яке Дональд Трамп оголошував на саміті НАТО в Анкарі в липні.

Як повідомляло раніше ForUa, США протягом 2026 року постачали Україні 12 ракет-перехоплювачів для систем Patriot на місяць через війну на Близькому Сході.