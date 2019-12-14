Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц в связи с арестом подозреваемых в убийстве Павла Шеремета готово оказать им весь спектр правовой помощи. Об этом в Facebook сообщила глава Минветеранов Оксана Коляда.

По ее словам, она лично знакома с Владом и Инной Грищенко, Андреем Антоненко, Юлией Кузьменко и Яной Дугарь. Она также отметила, что все они являются признанными авторитетами в ветеранском и волонтерском движении. Министр подчеркнула, что убийство Шеремета должно быть расследовано, но так чтобы ни у кого не возникало сомнений относительно доказательной базы.

«Минветеранов будет выполнять свои прямые функции по отношению к бенефициарам. Мы готовы предоставить весь спектр правовой помощи, не давая при этом оценку дела по существу», - отметила Коляда.

Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие по делу об убийстве журналиста подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Антоненко, Кузьменко и Дугарь вручены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.