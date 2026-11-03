«Мене цікавить лише посада командира «Айдару»: Коваленко розповів про кадрову пропозицію

Командир 24-го окремого штурмового полку «Айдар» майор Олександр Коваленко заявив, що відмовився від пропозиції обрати іншу посаду в лавах Сухопутних військ ЗСУ. Про це він повідомив у своєму зверненні за результатами зустрічі з командувачем Сухопутних військ.



За словами Коваленка, під час розмови йому запропонували особисто обрати іншу посаду, однак він відмовився від цієї пропозиції.



«Мене не цікавить жодна із посад, крім командира полку “Айдар”», — наголосив військовий.



Він зазначив, що є добровольцем із 2014 року, а в «Айдарі» пройшов шлях від солдата до командира полку. За його словами, підрозділ для нього — це не просто місце служби, а його люди та особистий обов'язок.



Коваленко також повідомив, що за результатами зустрічі командування Сухопутних військ не ухвалило остаточного рішення щодо його подальшої служби. Вирішувати питання його кандидатури та майбутнього полку, за його словами, має головнокомандувач ЗСУ генерал-майор Михайло Драпатий.



Окремо командир «Айдару» заявив про проблеми з укомплектованістю підрозділу. Він стверджує, що документи за результатами останніх перевірок підтверджують неспроможність полку повноцінно виконувати бойові та спеціальні завдання через нестачу особового складу.



Крім того, Коваленко заявив, що має інформацію про нібито доручення відповідним органам зібрати компрометувальні матеріали особисто на нього та на полк. Він наголосив, що готовий до перевірок і заперечив порушення законодавства.



Наприкінці звернення майор звернувся до військовослужбовців полку на тлі деморалізації особового складу через події навколо підрозділу. Він закликав бійців продовжувати виконувати поставлені бойові накази.



«Моя совість чиста перед державою, перед законом і перед народом. Я не порушував жодних законів і продовжуватиму захищати Україну так само, як робив це з 2013 року», — заявив Коваленко.