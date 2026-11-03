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США завдали обмежених ударів по іранському острову Кешм

США завдали обмежених ударів по іранському острову Кешм

2 листопада, американські військові завдали обмежених ударів по іранському острову Кешм.

Троє американських посадовців схарактеризували цю операцію як оборонну за своїм характером та спрямовану на захист американських об’єктів у регіоні, повідомляє CNN.

Атака США стала відповіддю на обстріл іранською стороною американського літака. 

"Це був оборонний захід у відповідь на використання іранцями ракет "земля-повітря" проти американських об’єктів", – сказав інший американський посадовець.

Ще одне обізнане джерело зазначило, що адміністрація навмисно тримала напад у таємниці, аби не надавати цьому "оборонному кроку" надмірного значення.

Він додав, що удари мали на меті захист американських об’єктів.

Фото: NASA.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАвійнаІранКешм
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