США завдали обмежених ударів по іранському острову Кешм

2 листопада, американські військові завдали обмежених ударів по іранському острову Кешм.
Троє американських посадовців схарактеризували цю операцію як оборонну за своїм характером та спрямовану на захист американських об’єктів у регіоні, повідомляє CNN.
Атака США стала відповіддю на обстріл іранською стороною американського літака.
"Це був оборонний захід у відповідь на використання іранцями ракет "земля-повітря" проти американських об’єктів", – сказав інший американський посадовець.
Ще одне обізнане джерело зазначило, що адміністрація навмисно тримала напад у таємниці, аби не надавати цьому "оборонному кроку" надмірного значення.
Він додав, що удари мали на меті захист американських об’єктів.
Фото: NASA.Автор: Галина Роюк