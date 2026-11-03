В Україні 3 листопада прогнозують 0° до +15°

В Україні у вівторок, 3 листопада, буде хмарно, істотні опади не прогнозуються. Про це повідомляє Український гідрометцентр у Фейсбуці.

"Без істотних опадів, лише на Одещині та в Криму невеликий дощ. У північно-східній частині вночі та вранці туман", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що вітер буде північний, у південній частині північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі 2-8° тепла, вдень 5-11°, на південному сході країни вночі 4-9° тепла, вдень 10-15°.

У Карпатах вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг; температура вночі та вдень близько 0°.

У Києві та області 3 листопада без істотних опадів. Вітер північний, 3-8 м/с.

У столиці температура вночі 6-8° тепла, вдень 8-10°; на Київщині вночі 3-8° тепла, вдень 6-11°.