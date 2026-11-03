Російські авіабомби вбили щонайменше 26 людей у Комишувасі

У Комишувасі кількість загиблих унаслідок російського удару зросла до 26 людей. П'ятеро постраждалих перебувають у лікарнях, під завалами можуть залишатися люди. Рятувальна операція триває, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, російські війська атакували авіабомбами будівлю школи в Комишувасі Запорізької області, яку використовували для гуманітарної роботи. Щопонеділка там роздавали місцевим жителям гуманітарну допомогу.

Перший удар припав на момент, коли люди прийшли отримати допомогу. Згодом російські війська завдали повторного удару, спрямованого, зокрема, по укриттю.

Президент наголосив, що серед загиблих переважно цивільні, які прийшли по гуманітарну допомогу, а також люди, які прибули допомогти постраждалим після першої атаки. «Станом на цей час відомо, що 26 людей загинуло. Мої співчуття рідним та близьким. П'ять людей у лікарнях. Під завалами ще люди. Рятувальні роботи будуть тривати стільки, скільки треба, щоб знайти кожного й кожну», — заявив Зеленський.

Він також зазначив, що російські війська знали про гуманітарне призначення об'єкта. Попри це, вони завдали повторного удару по будівлі та укриттю. За словами глави держави, рятувальники працюватимуть стільки, скільки буде потрібно для пошуку всіх людей.

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