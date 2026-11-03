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Війна

Росія знищує енергетику Одещини

Росія знищує енергетику Одещини

3 листопада російські загарбники атакували енергетичний обʼєкт ДТЕК на півдні Одеської області.

"Руйнування значні. Відновлення обладнання потребуватиме часу. Енергетики почали роботи одразу, щойно це стало безпечно", - повідомляє ДТЕК.

Як повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, за останні два місяці обʼєкт потрапляв під обстріл неодноразово.

Значні руйнування енергообладнання призвели до перебоїв з електропостачанням.

Зазнали пошкоджень адміністративні будівлі, склади та виробничі цехи підприємства харчової промисловості. Минулося без постраждалих.

Фото: ДТЕК.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

війнаОдеська областьенергетикаокупанти
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