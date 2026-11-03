Росія знищує енергетику Одещини

3 листопада російські загарбники атакували енергетичний обʼєкт ДТЕК на півдні Одеської області.
"Руйнування значні. Відновлення обладнання потребуватиме часу. Енергетики почали роботи одразу, щойно це стало безпечно", - повідомляє ДТЕК.
Як повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер, за останні два місяці обʼєкт потрапляв під обстріл неодноразово.
Значні руйнування енергообладнання призвели до перебоїв з електропостачанням.
Зазнали пошкоджень адміністративні будівлі, склади та виробничі цехи підприємства харчової промисловості. Минулося без постраждалих.
Фото: ДТЕК.Автор: Галина Роюк