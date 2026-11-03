Реальні строки окупації Донеччини назвали аналітики

Російській армії можуть знадобитися роки для захоплення Слов’янська та Краматорська із заходу, а повна окупація Донецької області до весни 2027 року залишається малореалістичним сценарієм. Таку оцінку перспективам російського наступу дали аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У своєму звіті експерти зазначили, що операція із захоплення Добропілля та подальшого просування до Краматорська із західного напрямку потребуватиме величезної кількості особового складу й ресурсів. Навіть за сприятливих для Росії умов вона може тривати роками.

В ISW визнають, що російські війська зберігають ініціативу в районі Добропілля, де зосередили значну частину наступальних операцій. Водночас на інших ділянках фронту ситуація для окупантів змінилася.

За оцінкою аналітиків, українські військові перехопили ініціативу на Куп’янському, Лиманському та Олександрівському напрямках. Перші два розташовані на півночі Донецької області, останній — на півдні.

ISW припускає, що російські війська можуть повністю захопити Костянтинівку та Добропілля протягом найближчих місяців. Однак повільний темп просування та обмежені можливості для маневру ускладнюватимуть подальший наступ. На цьому тлі поставлене російським командуванням завдання захопити всю Донецьку область до весни 2027 року аналітики вважають малореалістичним.

Водночас на карті ISW російські війська вже наблизилися до Слов’янська та Краматорська зі східного напрямку. Це свідчить про те, що загроза для агломерації залишається і на інших ділянках фронту.

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