﻿
Головне

Вже за тиждень Україна та Росія проведуть нові переговори за участю США

Вже за тиждень Україна та Росія проведуть нові переговори за участю США

США проведуть переговори України та Росії в Абу-Дабі 10–11 листопада. Зустріч відбудеться на робочому рівні за посередництва американської сторони. Учасники планують обговорити повоєнні гарантії безпеки, деескалацію та гуманітарні питання, повідомив спецпредставник президента США Стів Віткофф.

За словами Віткоффа, переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах стануть продовженням дипломатичних зусиль Вашингтона, спрямованих на завершення війни. Сторони планують розглянути повоєнні безпекові домовленості, можливості зниження напруженості та гуманітарні питання. Також ітиметься про подальші кроки для досягнення мирної угоди.

До поїздки в Абу-Дабі американські перемовники відвідають Брюссель, де проведуть зустрічі з представниками Франції, Німеччини, Великої Британії, Європейського Союзу та НАТО.

Серед ключових тем обговорення — гарантії безпеки для України, майбутня архітектура безпеки Європи після завершення війни та економічні можливості для відбудови України.

У Вашингтоні розраховують продовжити роботу над домовленостями, напрацьованими під час попередніх раундів переговорів у Києві, Осло та Санкт-Петербурзі.

«Ми з нетерпінням чекаємо на продовження прогресу, досягнутого в Києві, Осло та Санкт-Петербурзі, для укладення всеосяжного, стійкого мирного договору, який забезпечить тривалу безпеку для наступних поколінь», — заявив Віткофф.

Раніше ForUa повідомляло, чого слід очікувати від перемовин України, США та РФ в Абу-Дабі.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

мирні переговориВіткоффАбу-Дабі
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Демократичні чвари можуть залишити Сенат США під контролем прибічників Трампа
Полiтика 02.11.2026 17:07:52
Демократичні чвари можуть залишити Сенат США під контролем прибічників Трампа
Читати
Французькі учні поновили протести й блокування ліцеїв після осінніх канікул
Свiт 02.11.2026 16:55:48
Французькі учні поновили протести й блокування ліцеїв після осінніх канікул
Читати
Кравченко самостійно оформив собі відрядження - розслідування
Суспiльство 02.11.2026 16:48:43
Кравченко самостійно оформив собі відрядження - розслідування
Читати

Популярнi статтi