Печерский районный суд отказал в отводе судьи Сергея Вовка, о котором ходатайствовал адвокат подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета хирурга Юлии Кузьменко.

Вовку Соответствующее постановление зачитала судья Светлана Шапутько, сообщает УНИАН.

Защита подозреваемой заявляла о том, что не может надеяться на «объективность и непредвзятость» Вовка.

Ранее адвокат подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета летом 2016 года врача Юлии Кузьменко заявил отвод судье Сергею Вовку.



Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие по делу об убийстве журналиста подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Антоненко, Кузьменко и Дугарь вручены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.