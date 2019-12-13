Адвокат подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета летом 2016 года врача Юлии Кузьменко заявил отвод судье Сергею Вовку.

Об этом Добош заявил на заседании Печерского районного суда Киева, который избирает Кузьменко меру пресечения, сообщает УНИАН.

По словам адвоката, фактически вчера Кузьменко задержали на улице в 15.30, после чего работники полиции вместе с ней пошли в ее квартиру, где начали обыск, тогда как на тот момент еще не было постановления о разрешении на обыск и задержание. По версии полиции, отметил Добош, Кузьменко была задержана в 0.50 13 декабря.



Исходя из этого, сказал адвокат, задержание и обыск были незаконными, поскольку именно во время обыска судья Вовк только выносил решение о его проведении, и именно поэтому ему заявлен отвод.

Сейчас в заседании суда продолжается перерыв, поскольку другой судья должен рассмотреть заявление об отводе судье Вовку. Как сообщил Добош, взять на поруки Кузьменко готовы около 10 человек, среди них врачи - коллеги Кузьменко, народные депутаты нынешнего созыва Яна Зинкевич и Николай Величкович, а также народный депутат VIII созыва Наталья Веселова и депутат Киевсовета Владимир Назаренко.

Кроме того, адвокат заявил ходатайство о допросе в качестве свидетеля непосредственного руководителя Кузьменко в больнице Владимира Жовнира и ее бывшего мужа Дмитрия Кузьменко, которые могут засвидетельствовать ее алиби.



Напомним, 20 июля 2016 года журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва автомобиля в Киеве.

Полиция квалифицировала взрыв авто с журналистом как умышленное убийство.

12 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве.

Следствие по делу об убийстве журналиста подозревает по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко.

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто журналиста Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Антоненко, Кузьменко и Дугарь вручены подозрения в совершении преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал Дугарь меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.