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Обыски у волонтерки Маруси Звиробий были санкционированными. Об этом в эфире 112 Украина заявила пресс-секретарь Государственного бюро расследований Анжелика Иванова. 

По ее данным, следственные действия проводили сотрудники ГБР вместе с сотрудниками СБУ. Обыски проводили в рамках досудебного расследования, которое касается угрозы убийством президента Украины Владимира Зеленского. 

«Буквально 2 дня назад, следователи ГБР направили в ГПУ проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины, действующей народной депутатке (Софии Федине. - Ред.) и гражданке (Маруси Звиробий. - Ред.). К сожалению, несмотря на то, что обыски – это следственное действие, которая не подлежит разглашению, и после завершения я не могу разглашать детали, поэтому не могу сообщить, что именно искали и что было изъято», - сказала Иванова.

Напомним, утром 28 ноября следователи Государственного бюро расследований пришли с обыском в дом волонтера Маруси Звиробий. 

Как сообщалось, 26 октября депутат от «Европейской солидарности» София Федина выразила возмущение общением Зеленского с добровольцами в Золотом, заявив, что президент ведет себя так, словно считает себя бессмертным. Она отметила, что так разговаривать с защитниками «даже не все сепары позволяли. «Кто-то думает, что он бессмертный», - заявила Федина. Нардеп записала это обращение вместе с волонтером Марусей Звиробий.

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Качура обратился в правоохранительные органы относительно «совершенного преступления» со стороны Федины. 

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в связи с высказываниями Федины в адрес Зеленского.

 Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против Федины в связи с ее высказываниями в адрес президента.

26 ноября следователи ГБР направили в ГПУ проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Федине и еще одной гражданке.
ForUm

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