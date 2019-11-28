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Утром 28 ноября следователи Государственного бюро расследований пришли с обыском в дом волонтера Маруси Звиробий (Елены Самбул) в Калиновке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Тарас Березовец.

По его словам, следователи угрожали выломать дверь.

Березовец отметил, чтл на следственных действиях также присутствуют сотрудники СБУ

Волонтер вела прямую трансляцию происходящего в соцсети, но запись оборвалась.

«Судя по всему, обыск проводится в рамках дела об »угрозе убийства» Зеленского. Я писал на днях, что Софии Федине (нардеп) и Марусе Звиробий будут выдвигать подозрение в организации преступной группы. И вот это происходит. Такая подготовка к нормандской встрече. У меня вопрос. Это уже политические репрессии, когда приходят к воинам ВСУ, а не сепаратистам, или ещё нет?» - написал Березовец.

Как сообщалось, 26 октября депутат от «Европейской солидарности» София Федина выразила возмущение общением Зеленского с добровольцами в Золотом, заявив, что президент ведет себя так, словно считает себя бессмертным. Она отметила, что так разговаривать с защитниками «даже не все сепары позволяли. «Кто-то думает, что он бессмертный», - заявила Федина. Нардеп записала это обращение вместе с волонтером Марусей Звиробий.

Народный депутат из фракции «Слуга народа» Александр Качура обратился в правоохранительные органы относительно «совершенного преступления» со стороны Федины. 

Генеральная прокуратура открыла уголовное производство в связи с высказываниями Федины в адрес Зеленского.

 Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против Федины в связи с ее высказываниями в адрес президента.

26 ноября следователи ГБР направили в ГПУ проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Федине и еще одной гражданке.
ForUm

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