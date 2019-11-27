В Украине задолженность по оплате листов временной нетрудоспособности для работников составляет более 1 млрд грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

«Мне стало известно, что задолженность по оплате листов временной нетрудоспособности для работников составляет уже более 1 млрд грн. Выплаты не осуществляются в связи с тем, что запланированные на текущий год стабилизационные средства Фонда закончились», – написала она.

Денисова призывала председателя правления Фонда социального страхования Владимира Саенко и министра социальной политики Украины Юлию Соколовскую немедленно внести изменения в бюджет Фонда.

«С целью восстановления нарушенных прав граждан на своевременное и в полном объеме получение материального обеспечения необходимо срочно провести заседание правления Фонда, на котором рассмотреть и одобрить проект внесения изменений в бюджет Фонда. Одобренный проект подать в Министерство социальной политики Украины для внесения на утверждение Кабинетом Министров Украины», – подчеркнула омбудсмен.

Кроме того, Денисова обратилась к премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой безотлагательно принять меры по стабилизации финансового состояния Фонда социального страхования Украины.

Напомним, 20 ноября, Фонд социального страхования Украины сообщил о вынужденном приостановлении перечисления средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам больничных и пособий по беременности и родам.

Позже Министерство социальной политики Украины сообщило о возможной попыткой рейдерского захвата Фонда социального страхования Украины.

В ответ в Фонде заявили, что информация о захвате не соответствует действительности, и напомнили о восстановлении Баженкова.

В Министерстве социальной политики настаивают, что Бажеков не имел права останавливать выплаты.

Директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Евгений Баженков 21 ноября подписал документы для полного восстановления всех выплат материального обеспечения.