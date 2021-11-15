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Так называемые «Л/ДНР» заявили в свои списки на обмен 100 человек, якобы находящихся на подконтрольной украинским властям территории. Об этом в интервью проекту «Специальный репортаж» телеканала «Дом»  сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Она отметила, что последний раз встречалась с «уполномоченной по правам человека «ДНР» 3 декабря 2020 года.

«Они нам передали список на 100 человек, чтобы уточнить, кто из них есть. Мы уточнили — 15 из них находятся в местах несвободы на территории Украины, которая контролируется правительством. А остальные — либо уже освобождены, либо таких фамилий нет у нас, либо просто не хотят возвращаться на оккупированную часть», - сказала Денисова.

При этом она не считает, что основная цель задержаний продолжающихся в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) украинцев — пополнение «обменного фонда».

«Этого «обменного фонда» достаточно. У них 301 наш гражданин. А у нас (на территории, контролируемой правительством) столько «их» людей нет», - подчеркнула она.

Напомним, среди 301 гражданина Украины, который содержится в ОРДЛО: 30 женщин, 44 военнослужащих. Еще 258 граждан числятся пропавшими без вести.
ForUm

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