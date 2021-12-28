Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обеспокоена критическим состоянием здоровья гражданина Украины Евгения Ставцева, незаконно удерживаемого в Макеевской исправительной колонии № 32 на оккупированной территории Донецкой области.

«Евгений был похищен 6 октября 2017 неизвестными людьми из собственной квартиры в Донецке. Несколько месяцев его считали пропавшим без вести. Все это время Евгений Ставцев содержался в секретных тюрьмах «Министерства государственной безопасности в ОРДО» и в печально известной тюрьме «Изоляция», где подвергался физиологическому и психологическому насилию. Его избивали, пытали электрическим током, в результате чего он потерял зубы и слух», - написала она.

Омбудсмен обратилась к руководству МККК в Украине с призывом срочно посетить Евгения Ставцева, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью, а координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер попросила лично вмешаться для оказания соответствующей помощи.

По словам омбудсмена, у Ставцева обострился язвенный колит с тотальным поражением желудочно-кишечного тракта, что привело к постоянным кровотечениям. Кроме того, у него хронический панкреатит, сопровождающийся болевым синдромом, расстройство нервной и сердечно-сосудистой системы, бессонница, постоянные боли в сердце, суставах и позвоночнике.

«В конце 2019 года он был незаконно приговорен так называемым судом, подконтрольным органам оккупационной администрации РФ в Донецкой области к 14 годам лишения свободы за якобы «шпионаж и участие в террористической организации», – говорит Денисова.

По ее словам, администрация колонии не оказывает Ставцеву никакой медицинской помощи. Кроме того, он лишен общения с родными: его матери постоянно отказывают в свиданиях, объясняя карантинными ограничениями.

«Такие действия в отношении Ставцева являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевских Конвенций от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года», – подчеркнула омбудсмен.