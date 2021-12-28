также в разделеОбщество
ГПСУ получит $20 млн от США на усиление границы
«Слуга» Ковалев купил «4 канал» 7
Представитель омбудсмена поехал в СИЗО на Полтавщине, где погиб заключенный 6
Жириновский призвал бомбить Украину в новогоднюю ночь 16
На военный учет женщины смогут стать онлайн 16
Пятерых чиновников подозревают в хищении 12 млн на ремонте «Бориспольского экспресса» 13
Руководителю Ивано-Франковской таможни сообщили о подозрении 10
У Зеленского пришли требовать реальной борьбы с олигархами и отказа от сотрудничества с МВФ 41
Боевик «ЛНР» под наркотиками пришел на украинские позиции 15
В Украине из-за непогоды задерживаются поезда 16
«Не тема для пиара»: в Минобороны раскритиковали Кличко за создание штаба теробороны 16
В Украине – 2248 новых случаев COVID-19 за сутки 13
Украинцы купили уже более 100 тысяч билетов на поезда за «ковидную тысячу» 9
Петиция об отмене военного учета для женщин за пару дней собрала голоса 36
В Украине ухудшится погода: возможно нарушение движения и отключение энергообеспечения 21
В Карпатах спасли травмированную туристку 12
Одессит пытался ввезти из ОАЭ более двухсот iPhone 13 Pro Max 13
В Бердянске депутаты с кулаками выясняли, кто прав на дороге 16

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обеспокоена критическим состоянием здоровья гражданина Украины Евгения Ставцева, незаконно удерживаемого в Макеевской исправительной колонии № 32 на оккупированной территории Донецкой области.

«Евгений был похищен 6 октября 2017 неизвестными людьми из собственной квартиры в Донецке. Несколько месяцев его считали пропавшим без вести. Все это время Евгений Ставцев содержался в секретных тюрьмах «Министерства государственной безопасности в ОРДО» и в печально известной тюрьме «Изоляция», где подвергался физиологическому и психологическому насилию. Его избивали, пытали электрическим током, в результате чего он потерял зубы и слух», - написала она.

Омбудсмен обратилась к руководству МККК в Украине с призывом срочно посетить Евгения Ставцева, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью, а координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер попросила лично вмешаться для оказания соответствующей помощи.

По словам омбудсмена, у Ставцева обострился язвенный колит с тотальным поражением желудочно-кишечного тракта, что привело к постоянным кровотечениям. Кроме того, у него хронический панкреатит, сопровождающийся болевым синдромом, расстройство нервной и сердечно-сосудистой системы, бессонница, постоянные боли в сердце, суставах и позвоночнике.

 «В конце 2019 года он был незаконно приговорен так называемым судом, подконтрольным органам оккупационной администрации РФ в Донецкой области к 14 годам лишения свободы за якобы «шпионаж и участие в террористической организации», – говорит Денисова.

По ее словам, администрация колонии не оказывает Ставцеву никакой медицинской помощи. Кроме того, он лишен общения с родными: его матери постоянно отказывают в свиданиях, объясняя карантинными ограничениями.

«Такие действия в отношении Ставцева являются нарушениями не только украинского законодательства, но и норм международного права, в том числе Женевских Конвенций 1949 года о правилах ведения войны, Дополнительных протоколов к Женевских Конвенций от 1977 года и Европейской Конвенции по защите прав и основополагающих свобод человека 1950 года», – подчеркнула омбудсмен.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
8267 грн.
12
Теги