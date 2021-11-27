Каждый пятый украинец рискует остаться без пенсии и социальной защиты из-за того, что не оформлены на работе официально. Как пишет Соцпортал, об этом заявляет уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Причина - в новых требованиях законодательства: уже в 2027 году, чтобы вовремя получить пенсию, нужно будет иметь 35 лет стажа для мужчин и 30 лет для женщин.

Социологи выяснили, готовы ли украинцы дополнительно откладывать деньги себе на заслуженный отдых.

Так, специалисты компании Gradus выяснили: большинство жителей украинских городов от 18 до 60 лет не откладывают на пенсию. Треть даже не планируют это делать, потому что надеются на выплаты от государства.

«Мы все привыкли к тому, что государство должно нам обеспечить. Никто нас не научил, что мы должны взять на себя обязательства за свою жизнь», — говорит член совета Всеукраинской ассоциации негосударственных пенсионных фондов Ольга Бондаренко.

Эксперт отметила, что каждое следующее поколение пенсионеров все сильнее будет испытывать нехватку средств.

«Люди, которые родились после 1980 года, уже не будут иметь своей пенсии. Будет какая-то минимальная социальная выплата. Уже есть одно поколение украинцев, которые не будут иметь достойную пенсию. Это нынешние пенсионеры, а еще те, кто будет выходить на пенсию», – подчеркнула Ольга Бондаренко.

Свою вторую пенсию в негосударственных фондах сейчас накапливают около миллиона украинцев. Вложенные деньги не просто хранятся, они работают на умножение.

«Эти средства инвестируются в разные бизнес-инструменты, инвестиционные инструменты, работающие в государстве. Это государственные облигации, банковские металлы, депозиты», – пояснила специалистка.