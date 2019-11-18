21 ноября Арбитражный трибунал Международного суда ООН проведет слушания по делу о нарушении прав Украины как прибрежного государства в Черном, Азовском морях и Керченском проливе, сообщила заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

«Пока «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» направляются домой в Одессу, команда МИД направляется в Гаагу, где уже в четверг состоятся первые слушания арбитражного трибунала по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей по Конвенции ООН по морскому праву... Наша цель - установить нарушение права, восстановить его и получить надлежащую компенсацию», - написала Зеркаль она в Facebook.

Долгое время все наши политико-дипломатические усилия и усилия наших партнеров по их возвращении домой были напрасными, отметила дипломат.

Она напомнила, что международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 на запрос Украины обязал Россию немедленно вернуть под контроль Украины «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» на 24 члены их экипажей.

«Однако приказ Международного трибунала не был и не является самоцелью. Наша цель - установление нарушения права, восстановление его и получение надлежащей компенсации. Именно это и заложено в иске МИД от 1 апреля 2019 года», - подчеркнула Зеркаль.

Как сообщал ForUm, 25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

На моряков заведено дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).

Все 24 моряка были переведены в Москву. 27 декабря они заявили следствию, что являются военнопленными. Обменять их удалось только 7 сентября 2019.

Корабли Россия вернула 18 ноября 2019.