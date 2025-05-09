Серед підсудних спецтрибуналу за агресію проти України буде Лукашенко - ЗМІ

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко опиниться серед підсудних спеціального трибуналу за злочин агресії Росії проти України.

Про це йдеться у статті "Європейської правди".

"Білорусь надала для російської агресії свою територію, інфраструктуру, військові бази тощо, і доведення вини Лукашенка, який особисто давав на це дозвіл і підтримував агресію, не видається проблемним", - йдеться у матеріалі.

Як зазначається, Україна також має намір довести причетність лідера КНДР Кім Чен Ина, хоча це буде складніше. Попри постачання зброї та боєприпасів до РФ, що суттєво вплинуло на боєздатність агресора, ці дії формально не є злочином агресії. Водночас українські юристи вважають, що участь північнокорейських військових у бойових діях на Курщині також слід розглядати як частину агресії проти України.

Щодо Ірану, то військові КВІР на початку війни координували дронові атаки по Україні, але наразі, щоб висунути обвинувачення, слід зібрати докази причетності саме керівництва Ірану, що є серйозною юридичною перешкодою.

Раніше повідомлялося, що Європейська рада підтримає створення Спеціального трибуналу для покарання винних у злочинах агресії Росії проти України, але Угорщина не погоджується з частиною висновків.

Нагадаємо, спецтрибунал, який Захід хоче створити для переслідування за воєнні злочини проти України, не судитиме заочно російського диктатора Володимира Путіна, прем'єр-міністра РФ Михайла Мішустіна та очільника МЗС РФ Сергія Лаврова, поки ті перебувають на своїх посадах.