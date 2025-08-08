Позов Коломойського на 700 млн доларів проти України остаточно припинив арбітражний трибунал ICSID

Провадження у справі за позовом компанії Gilward Investments B.V., пов’язаної з Ігорем Коломойським, проти України на суму $700 млн остаточно припинив арбітражний трибунал Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних спорів (ICSID). Причина – несплата арбітражного збору, інформує Міністерство юстиції України.

Як інформують на сайті відомства, позов був поданий ще у 2015 році компанією Gilward Investments B.V., кінцевими бенефіціарними власниками якої є Ігор Коломойський та Григорій Гуртовий.

– Позов стосувався вимог на суму близько $700 млн і базувався на твердженнях позивача про нібито протиправні дії українських державних органів, які нібито призвели до банкрутства ПрАТ Авіакомпанія "Аеросвіт".

Серед висунутих претензій – обмеження доступу до міжнародних авіамаршрутів, надання конкуренту (МАУ) виняткових прав без нормативного обґрунтування, бездіяльність Фонду державного майна як акціонера, експропріація земельної ділянки в аеропорту Бориспіль, затримки з відшкодуванням ПДВ та втручання у процедуру банкрутства, – йдеться у повідомленні.

За запитом України у 2017 році трибунал вирішив розділити провадження на дві фази – юрисдикційну та розгляд по суті. У квітні 2022 року виробництво було зупинено у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення РФ до України, проте згодом – у травні 2023-го – його відновили.

У березні 2024 року спільно з юридичними радниками у тісній координації з Державіаслужбою Міністерство юстиції України подало відгук на позов, в якому довело, що банкрутство "Аеросвіту" було викликане виключно внутрішньою фінансовою неспроможністю, неефективним управлінням та діями пов’язаних із позивачем осіб, а не втручанням.

Протягом 2024 року у межах стадії розкриття доказів відбувся обмін документами. Попри відповідне рішення Трибуналу, позивач не розкрив усі документи, на чому наполягала Україна.

Суд встановив процедурний графік наступних процесуальних дій у липні 2024 року, але позивач неодноразово звертався із клопотаннями про відстрочку, посилаючись на відсутність доступу до Ігоря Коломойського, який тоді перебував під вартою в Україні. Зі свого боку Міністерство юстиції надало Трибуналу обґрунтовані пояснення про наявність такого доступу у представників позивача.

Попри затримки, Суд встановив обов’язок сторін здійснити сплату арбітражного збору в розмірі $150 тис. до 12 листопада 2024 року. Проте позивач так і не здійснив платіж. Через це провадження у січні 2025-го було призупинено, а згодом і зовсім припинено.

Юридичними радниками України у цій справі виступали міжнародна юридична фірма Latham & Watkins LLP та національна юридична фірма АТ Саєнко Харенко.