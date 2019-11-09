И.о. руководителя аппарата Белого дома и ведущий советник президента США Дональда Трампа — Мик Малвейни — не явился в пятницу, 8 ноября, для дачи показаний в рамках расследования об импичменте.

Как пишет DW, Малвейни отказался дать показания перед комитетами Палаты представителей по иностранным делам, по надзору и правительственной реформе, а также перед спецкомитетом по разведке.

«Сегодня утром, за минуту до запланированной сессии, сторонний юридический консультант Малвейни проинформировал нас, что, по распоряжению Белого дома, его клиент не будет выполнять условия официальной повестки», — отметил представитель расследования по вопросу об импичменте Трампу.

По его словам, адвокат также обратил внимание на «абсолютную неприкосновенность», которой якобы пользуется Малвейни в роли старшего советника Трампа и главы Административно-бюджетного управления при администрации американского президента.

Слушания на Капитолийском холме должны были проходить в закрытом режиме. Повестка Малвейни была направлена вечером 7 ноября после соответствующего запроса следователей.

Сам Трамп утверждал, что не имеет ничего против того, чтобы его советник дал показания. «Думаю, это пошло бы на пользу», — заявил президент журналистам.

Как сообщал ForUm, ранее стало известно, что после телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского в июле, сотрудник американской разведки был вынужден подать официальную жалобу руководству. Его насторожили некоторые высказывания Трампа, которые, по информации The Washington Post, могли означать попытку давления на украинского президента с целью возбуждения в Украине расследование против сына главного конкурента Трампа на выборах 2020 года — Джо Байдена.

Сам же американский лидер назвал это «фейковыми новостями» и назвал информацию «харассментом» действующего президента США.

Позже The Washington Post сообщило, что Трамп попросил руководителя административно-бюджетного управления Мика Малвейни приостановить миллионные выплаты военной помощи Украине примерно за неделю до звонка Зеленскому 25 июля.

Личный адвокат Дональда Трампа Руди Джулиани запутался в своих заявлениях и случайно признал, что просил от представителей официальной власти Украины начать расследование против семьи Джо Байдена.

24 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которой в США начали процедуру импичмента американского лидера.

В тот же день демократы в Конгрессе США начали официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

Зеленский заявил, что не разговаривал с Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и думал, что Белый дом опубликует только «свою часть».

25 сентября комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Трамп назвал фейком текст жалобы.